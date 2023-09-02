اتحاد التأمين المصري يكشف دور "بدائل نقل المخاطر" في تعظيم العائد الاستثماري

كشف اتحاد التأمين المصري دور عملية بدائل نقل الخسائر في تعظيم العائد الاستثماري للشركات العاملة في قطاع التأمين المصري من خلال العديد من العوامل.



وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين من تقريرة الأسبوعي أن بدائل نقل المخاطر ، هي في الأساس استراتيجيات بديلة لإدارة المخاطر والتمويل لسوق التأمين المباشر التقليدي و هو نهج يهدف لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها عمليات التأمين التقليدية ، وعكس العديد من المنتجات التأمينية الأخرى، فإن بدائل نقل الخطر لا يتم "تسويقها" بشكل عام لفترات طويلة من الزمن .

ومن ثم يجب تصميم العديد من الاستراتيجيات لتناسب المتطلبات المحددة لكل عميل فيما يتعلق بتمويل المخاطر.

لتداخل بين أسواق المال و أسواق التأمين



وأشار التقرير إلى التداخل بين أسواق المال و أسواق التأمين ،حيثُ تعتمد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية على بعضها البعض لإنشاء وتحمل وتحويل مجموعة متنوعة من المخاطر المحتملة، وهذا يعني أن الروابط بين الأسواق أصبحت أقوى.

محفزات رئيسية تدفع المؤسسات لبدائل نقل المخاطر

تعمل بدائل نقل المخاطر على توفير سعة إضافية أو جديدة و/ أو حدود أعلى لم تكن متوفرة من قبل وتوفير منتجات جديدة بطبيعة مختلفة مما يسمح لممارسين جدد بالانضمام الي السوق.

تخلق بدائل نقل المخاطر فرصة وإمكانية لاستكشاف خيارات الحماية للمخاطر التي لم يكن من الممكن التأمين عليها سابقًا مما يعمل علي سد فجوة الحماية والحصول علي عوائد اعلي من الاستثمار.

تتميز بدائل نقل المخاطر باستقلاليتها عن العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية التقليدية وعادة ما تتجاوز عوائدها الأصول الاستثمارية ذات التصنيف المماثل.

كما تساهم في تمكين المستثمرين من تحقيق قدر أكبر من تنويع المحفظة وزيادة العوائد، كما أن أسواق رأس المال لديها القدرة على أن تكون تنافسية من حيث الأسعار بالنسبة لشركات إعادة التأمين على المدى الطويل.

وذكر الاتحاد أن بدائل نقل المخاطر للمؤسسات تقدم عددًا من الخيارات التي يمكنها توفير الوقت وتقليل الأعباء الإدارية وزيادة القدرة الاستعابية وذلك مع تحقيق عوائد اكبر من سبل الاستثمار التقليدية في حالة عدم تحقق الخطر.



وأوضح أنه يجب على الشركات النظر في الدمج بين الطرق التقليدية و بدائل نقل الخطر ومالها من مميزات عديدة كما ذكرنا سابقا في محتوي النشرة ، مع الأخذ في الاعتبار تحديات تطبيقها و أيضا الموازنة في محفظة التأمين بين طرق الإعادة التقليدية وبدائل نقل المخاطر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي بل بشكل تكميلي للطرق التقليدية لنقل المخاطر.

وقامت لجنة اعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين في ضوء توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية باعداد دراسة كاملة عن سندات الكوارث الطبيعية وذلك لدراسة آلية عمل سندات الكوارثوالاستثمار بها و مردودها علي قطاع التأمين المصري وتحديات تطبيقها.

كما قامت اللجنة بعقد اجتماعات مع الاسواق العالمية التي قامت باصدار سندات الكوارث وذلك للإطلاع علي اهم الممارسات العالمية ومدي ملائمتها للسوق المصري.



اهم تحديات استخدام بدائل نقل المخاطر

1. تعرض الاستثمارات في الأوراق المالية المستثمرين لمخاطر لا ترتبط عادة بفئات الاستثمار التقليدية.

2. تميل شركات إعادة التأمين التقليدية إلى اتخاذ نهج طويلة الأجل. وعلي الجانب الاخر ، غالبا ما تتطلب أسواق رأس المال عائدا فوريا أكثر ويمكن أن تسحب دعمها في الأوقات الحرجة.

3. يمكن أن تكون تكاليف المعاملات مرتفعة، خاصة بالنسبة للصفقات الصغيرة.

المؤسسات التي يناسبها حلول نقل المخاطر البديلة

• ذات المحفظة كبيرة بما يكفي لتحمل التكاليف.

• ذات أنماط خسارة يمكن التنبؤ بها وأعمال تجارية طويلة الأمد.

• الشركات التي لا يؤثر الاحتفاظ بالتأمين الذاتي والحد الأقصى من الخسارة المحتملة إلى تعريضها لمخاطر مالية غير مقبولة.