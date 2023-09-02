الدوري الإسباني.. بيلينجهام يخطف فوزًا صعبًا لـ«ريال مدريد» من خيتافي

خطف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب خط وسط ريال مدريد، فوزًا صعبًا لفريقه أمام خيتافي، خلال المباراة التي انتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وأنهى خيتافي، الشوط الأول من مباراته ضد ريال مدريد، متقدمًا بهدف للا شئ، سجله لاعب الملكي السابق بورخا مايورال في الدقيقة 11، بعد خطأ في التمرير من الظهير الأيسر للميرينجي فران جارسيا.

بدأ الريال الشوط الثاني بقوة هجومية بعد إجراء المدرب أنشيلوتي تبديلين بنزول توني كروس وناتشو فيرنانديز بدلًا من كامافينجا وفران جارسيا.

وأدرك خوسيلو التعادل لصالح اللوس بلانكوس في الدقيقة 47، قبل أن يسجل بيلينجهام هدف الفوز في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز، واصل ريال مدريد تحقيق العلامة الكاملة من 4 مباريات، حيث حصد 12 نقطة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.