الدوري الإسباني.. خيتافي يتفوق على ريال مدريد في الشوط الأول

تفوق فريق خيتافي على مضيفه ريال مدريد في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وأنهى خيتافي، الشوط الأول من مباراته ضد ريال مدريد، متقدمًا بهدف للا شئ، سجله لاعب الملكي السابق بورخا مايورال في الدقيقة 11، بعد خطأ في التمرير من الظهير الأيسر للميرينجي فران جارسيا.

وحاول لاعبو الريال، إدراك التعادل بعد هدف مايوريال، لكن فشلت محاولاتهم أمام الحارس دافيد سوريا.

وتواجد المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، في التشكيل الأساسي للفريق لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بدلًا من الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، فيما يأتي خيتافي في المركز الثالث عشر وفي رصيده 4 نقاط.