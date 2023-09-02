إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم الانسياق وراء مصالح بعض الدول الأعضاء

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي لعدم الانسياق وراء مصالح بعض أعضاء الاتحاد، وعدم السماح لعدد من الدول "المؤثرة" بتحديد أجندته.

وقال تاجاني خلال حضوره منتدى "أمبروسيتي" التجاري السنوي وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية، "إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصلح نفسه، ولا يسمح لعدد صغير من الدول المؤثرة بتحديد أجندته".

وتابع قائلا: "لا ينبغي لأوروبا أن تقودها دولتان أو ثلاث"، داعيا لإجراء الإصلاحات الأزمة.

وأوضح وزير خارجية ايطاليا "يجب علينا إصلاح ميثاق الاستقرار وإبرام الاتحاد المصرفي ومواءمة أنظمتنا الضريبية"، داعيا إلى تبني سياسة صناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي.



وأردف قائلا "إذا أردنا أن يكون لنا وزن في العالم، يجب أن يكون لنا ثقل، لكي يكون لاوروبا مكانة في العالم، يجب أن تتمتع بالقوة الاقتصادية، وليس فقط بالقوة التجارية".



وأردف "أن أوروبا يجب أن تتخذ بعض الخطوات إلى الأمام على الجبهة الدفاعية، وينبغي عليها أن تكون أكثر طموحا لكن الأعداد العسكرية التي لديها لا تسمح بذلك".