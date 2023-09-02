نظام جديد لتصريح السفر يهدد السياحة في أوروبا

حذر خبراء صناعة السفر من أن النظام الأوروبي الجديد لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS)، والذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، قد يجلب صعوبات جديدة للسياحة في أوروبا حيث لم يستعد له المسافرون ووكالات السفر والسلطات على حد سواء.

وبموجب نظام ETIAS الجديد، سيخضع المسافرون من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، المؤهلون للسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، لرسوم قدرها 7 يوروهات من أجل الدخول، وستكون صلاحية تصريح السفر ETIAS ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفر مقدم الطلب، أيهما يأتي أولاً، علاوة على إصدار تفويضات ETIAS لرحلات متعددة، مما يعني أن المسافرين مؤهلون لاستخدامها عدة مرات كما يريدون، بشرط ألا ينتهكوا فترة الإقامة المسموح بها.

ووفقًا لوكالات السياحة والسفر اليونانية، فإنه على الرغم من أنه بمجرد دخول نظام ETIAS حيز التنفيذ، ستتم معالجة غالبية الطلبات في غضون دقائق، مع تلقي المتقدمين الرد في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم على الفور، فإن أولئك الذين فشلوا في الحصول على موافقة ETIAS لن يكونوا مؤهلين للصعود على متن رحلاتهم أو سيتم إعادتهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي، وقد يؤدي هذا إلى الحاجة إلى تغيير خطط السفر وربما طلب استرداد الأموال.

وينصح خبراء التكنولوجيا والسفر بأن يظل الوسطاء من شركات ووكالات السياحة والسفر على اطلاع، وأن يقدموا أيضًا إرشادات واضحة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات التأشيرة والدخول، وبالتالي ضمان أن عملائهم على دراية بعواقب عدم الامتثال.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكدون أيضًا على أهمية تدريب الموظفين بالإضافة إلى التعليمات الواضحة لضمان العمليات والاستجابات للتعليمات.

من ناحية أخرى، يتوقع خبراء السوق أن يؤثر عدم استعداد الركاب على صناعة السفر مع عدد أكبر من عمليات الإلغاء وطلبات استرداد الأموال، فوفقًا لخبراء السوق، في مثل هذه الحالات، يجب على الشركات استخدام منصة دفع فعالة من حيث التكلفة يمكنها التعامل مع التغيرات دون نفقات كبيرة وتأخير زمني.

ويعتقد المطلعون على السوق أن متطلبات ETIAS الجديدة يمكن أن توفر أيضًا فرصًا جديدة، من بينها، قد يُطلب من شركات السفر تطوير سياسات أكثر استهدافًا وأسعارًا تنافسية، وفي الوقت نفسه، يمكن للفنادق كسب المزيد من المال من خلال تقديم خدمات المساعدة في الحصول على التأشيرة مقابل رسوم أو استخدام التفاعل لتحويل مبيعات المنتجات الأخرى.

كان قد تم تأجيل إطلاق نظام ETIAS عدة مرات، ولكن في فبراير من هذا العام، أكدت سلطات الاتحاد الأوروبي أن النظام سيصبح ساري المفعول في عام 2024، وذلك بحسب تصريحات المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة والأمن الداخلي، أنيتا هيبر.