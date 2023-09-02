الداخلية تواصل ضبط الهاربين من أحكام قضائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك على النحو التالى:



ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بكفرالشيخ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 30 قضية بالحبس بمدد حبس 32 سنة و9 شهور - حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.



ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة .



ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالمنيا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.