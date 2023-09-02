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السبت 02 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل ضبط الهاربين من أحكام قضائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك على النحو التالى: 

 ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بكفرالشيخ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 30 قضية بالحبس بمدد حبس 32 سنة و9 شهور - حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

 ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة .

 ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالمنيا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الهاربين 30 قضية بالحبس حبس 32 سنة
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