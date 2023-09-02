فى ذكرى رحيله.. على عبدالخالق صائد الجوائز ومخرج الكبار

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل المخرج الكبير على عبد الخالق، والذى رحل عن عالمنا ٢ سبتمبر عام ٢٠٢٢ بعد رحلة طويله مع المرض، نرصد لكم أبرز محطات فى حياة المخرج الراحل على عبد الخالق..

نشأته

ولد فى محافظة القاهرة عام ١٩٤٤، ونشأ فى أسرة تهتم بالثقافة والفنون، وهو ما ظهر عليه مبكرًا منذ الطفولة، وتأثر بالفكر اليسارى كثيرًا فى مرحلة المراهقة والشباب، وهو ما ظهر جليًا فى بداياته الفنية فى الأعمال التى قدمها، وظل يراوده حلم الفن حتى إلتحق بالمعهد العالى للسينما قسم إخراج، ليبدأ أولى الخطوات الفعلية لرحلته الفنية.

البداية الفنية

بدأت رحلة على عبد الخالق فى عالم الفن فور تخرجه من المعهد العالى للسينما، حيث عمل مساعدًا لفترة، وعلى الفور إتجه لإخراج الأفلام التسجيلية، حتى حقق بفيلم "أنشودة الوداع" العديد من الجوائز الدولية، وحصد جائزة بمهرجان "لايبيزيج" الألمانى، ثم حقق فيلم "السويس مدينتى" نجاحًا كبيرًا وحصل على العديد من الجوائز أيضًا، ومن وزارة الثقافة، حتى وصل لأولى أفلامة الروائية الطويلة.

البداية السينمائية

كانت أولى تجاربه السينمائية فيلم "أغنية على الممر" للأديب على سالم، وكعادته حقق نجاحًا كبيرًا وكانت ضربة البداية فى عالم السينما وميلاد لمخرج كبير، ثم توالت الأعمال الفنية وحقق نجاحات كبيرة وظلت أفلامه علامات سينمائية متفردة، أبرزها "الكيف، جرى الوحوش، العار، شادر السمك، الامبراطورة، البيضه والحجر، إغتصاب، خادمة ولكن، إعدام ميت، الحب وحده لا يكفى".

مخرج الكبار

قدم الكثير من الأعمال الفنية مع عمالقة الفن المصرى، وحقق نجاحات كبيرة خلال رحله فنية حافلة بالأعمال التى نالت إعجاب الجمهور والنقاد، وحصدت العديد من الجوائز فى المهرجانات والمحافل الفنية الدولية، وقدم مع نجوم الفن أبرزهم "فريد شوقى، صلاح ذو الفقار، نور الشريف، أحمد ذكى، يحيي الفخراني، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوى، إلهام شاهين، نبيلة عبيد، ميرفت أمين".