مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثين في البحيرة

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، أثر وقوع حادثين منفصلين بنطاق قسم شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمى أمام مدخل ريجو بوادي النطرون ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من " مسعد.ع.م، 54 عامًا، عمر.م.ع.م، 28 عامًا، أحمد.ال.ال، 33 عامًا، أحمد.م.ع" 19 عامًا، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى ووجود متوفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة " بخيت محارب محمد"، 20 عامًا، ومقيم بمحافظه قنا، صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .