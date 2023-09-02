الثانوية العامة "دور ثان".. "التعليم" تستعد لاعتماد النتيجة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة بالدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2023.

وتتيح وزارة التربية والتعليم الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، عبر موقعها الرسمي عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، برقم الجلوس.

واختتم طلاب الثانوية العامة، ومدارس "المتفوقين"، الثلاثاء الماضي، امتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني إلى ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

في السياق نفسه، شهدت جميع مواد الامتحانات منذ انطلاقها، وحتى انتهاء الماراثون، تداول لصور الامتحانات عبر جروبات الغش، وذلك عقب بدء اللجان بأقل من ساعة.