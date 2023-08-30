التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى 6.1% خلال أغسطس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم الألماني انخفض بشكل طفيف في أغسطس، لكنه ظل عند مستوى أعلى بثلاث مرات من المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي.

وحسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم، ارتفعت أسعار المستهلك الألماني (التضخم)، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس الجاري،

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي الموحد 6.3 بالمئة بعد قراءة بلغت 6.5 بالمئة في يوليو الماضي.

وانخفض معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 6.1 بالمئة في أغسطس الجاري، منخفضا من 6.2 بالمئة في يوليو الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، "ديستاتيس".

وتأتي البيانات الصادرة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في الوقت الذي لا يزال فيه البنك المركزي الأوروبي يبحث عن دليل على أن التضخم الأساسي قد تجاوز الأسوأ.

وبلغ معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.5 بالمئة في أغسطس الجاري، دون تغيير عن يوليو الماضي.