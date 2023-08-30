الأمن يداهم مصنع كابلات كهربائية مقلدة ومجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط كميات من الكابلات الكهربائية المقلدة ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مصنع كابلات كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) بإدراة المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية مدون عليها علامة إحدى الشركات "مقلدة ومغشوشة" مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة دون النظر لما قد يُسفر عنه ذلك من أضرار جسيمة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (1500 متر كابلات كهربائية - طن كسر بلاستيك) وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها.. وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط كابلات كهربائية مقلدة 2

ضبط كابلات كهربائية مقلدة 3