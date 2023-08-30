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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ESPN: محمد صلاح في طريقه إلى اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح
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كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن تطورات مثيرة بشأن رحيل الفرعون المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزى، والانتقال إلى اتحاد جدة السعودى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
كان اتحاد جدة قد تقدم بعرض جديد إلى ليفربول بقيمة 150 مليون يورو من أجل ضم النجم المصري محمد صلاح.
كما أغرى مسئولو اتحاد جدة النجم المصري محمد صلاح بـ 200 مليون يورو سنويًا من أجل الموافقة على الانضمام إلى النمور.
وقال الصحفي جان آج فيورتوفت، الصحفي بشبكة "ESPN" العالمية، إن محمد صلاح سيغادر فريق ليفربول للانضمام إلى اتحاد جدة السعودي هذا الأسبوع، فى ظل الأموال الكبيرة المقدمة للنادى والنجم المصرى.
ومن المقرر أن ينتهى سوق الانتقالات الصيفية فى السعودية 7 سبتمبر المقبل، بعد الدورى الإنجليزى الذى سيغلق باب القيد يوم 31 أغسطس الجارى.

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