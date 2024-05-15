البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل السلام

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، نداءً إلى الجماعة الدولية من أجل تقديم فوري للمساعدات والدعم وحماية الأشخاص الأكثر ضعفا، داعيا إلى الصلاة من أجل السلام ومن أجل كل الشعوب التي تتألم من الحرب.

وقال بابا الفاتيكان خلال المقابلة العامة وخلال تحيته المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس: "إنني أتوجه بفكري إلى سكان أفغانستان المتضررين بقوة جراء الفيضانات المأساوية التي أسفرت عن فقدان كثيرين حياتهم، ومن بينهم أطفال، والتي تواصل التسبب في تدمير أشياء كثيرة، نصلي من أجل الضحايا وخاصة الأطفال وعائلاتهم.

ودعا قداسة البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل السلام، مشددا على ضرورة ألا ننسى أوكرانيا المتألمة والأرض المقدسة وميانمار، مؤكدا ضرورة الصلاة من أجل السلام ومن أجل كل الشعوب التي تتألم جراء الحروب.

وواصل الأب الأقدس داعيا الجميع إلى الصلاة من القلب كي يحل السلام و كي لا تكون هناك حروب بعد، وهنا أيضا شدد البابا فرنسيس على ما ذكره في أكثر من مناسبة، أي على كون الحرب دائما هزيمة.