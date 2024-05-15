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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

بداية من اليوم.. تشغيل المرحلة الثالثة للخط الثالث أمام المواطنين| فيديو

تشغيل المرحلة الثالثة
تشغيل المرحلة الثالثة للخط الثالث أمام المواطنين
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بدأ اليوم الأربعاء، تشغيل المرحلة الثالثة من الخط الثالث (3C) والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة LRT.

يذكر انه تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات ثم يتفرع شمالاً حتى محور روض الفرج وجنوباً حتى جامعة القاهرة .

يعتبر  اول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى  وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية.

المرحلة الثالثة من الخط الثالث القطار الكهربائي الخفيف جامعة القاهرة محطة عدلي منصور المركزية المرحلة الثالثة