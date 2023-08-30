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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس أونلاين

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية  أون لاين، بمشاركة أعضاء اللجنة.

وأشار القاصد إلي أن اللجنة  قامت بالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات بالجلسة السابقة.

وأكد القاصد أن اللجنة ناقشت  التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية، كما قررت اللجنة رفع التظلمات التي تنطبق عليها الأحكام  وثبت جديتها إلي  المجلس الأعلى للجامعات لبحثها وإصدار قرار بشأنها .

أعضاء هيئة التدريس الأعلى للجامعات اللجنة الاستشارية المجلس الأعلى للجامعات