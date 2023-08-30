رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس أونلاين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية أون لاين، بمشاركة أعضاء اللجنة.

وأشار القاصد إلي أن اللجنة قامت بالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات بالجلسة السابقة.

وأكد القاصد أن اللجنة ناقشت التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية، كما قررت اللجنة رفع التظلمات التي تنطبق عليها الأحكام وثبت جديتها إلي المجلس الأعلى للجامعات لبحثها وإصدار قرار بشأنها .