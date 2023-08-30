برلماني: زيارة البرهان تؤكد محورية الدور المصري في إنهاء أزمة السودان

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أهمية زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في وقت شديد الحساسية، كما أنها تكشف عن الحجم الذي تقدمه الدولة المصرية للسودان الشقيق.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر تؤكد على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه دولة السودان الشقيقة من أجل عودة الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني.

وتابع عضو مجلس النواب: منذ اليوم لاندلاع الحرب بالسودان ومصر تقف بجانب الشعب الشقيق حيث استقبلت الآلاف وقدمت لهم كافة أوجه الدعم والرعاية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على وحدة وسلامة السودان.

وأوضح النائب عمرو القطامي، أن مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية، ومصر لعبت دورا محوريا لإنهاء الأزمة السودانية، مؤكدا أهمية أن تجمع كافة الأطراف والقوى السياسية بالسودان على مائدة واحدة للحوار وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل إنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.