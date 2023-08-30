إسلام إبراهيم عن تسلمه جائزة تكريم مصطفى درويش: "كنت أتمنى يستلمها بنفسه"

أعرب الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته باستلام جائزة تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش كأحسن ممثل دور ثاني بمهرجان القاهرة للدراما، قائلا:" بفرح لأن دى جائزة من الجمهور نفسه وده معناه أن الجمهور بيحب مصطفى جدًا ولسه عالق فى ذهنه".

وأضاف "إسلام" في مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” على فضائية “دي ام سي” اليوم الأربعاء: "إن هذا ليس التكريم الأول لمصطفى درويش ولكنه تم تكريمه بعد رحيله أكثر من مره وهو شيء يفرحه ويفرح أهله، ودا كان فيه خليط بين الفرح والحزن وكنت أتمنى إن مصطفى الله يرحمه يستلم الجوائز بنفسه".

وعن كواليس مسلسل ب100 وش: "الكواليس كانت صعبة جدًا، لأنه كانت أيامها كورونا ودخلة رمضان، فكان مصطفى بيحب القهوة قوى وكان بيمشى بمكنة إسبريسو ..وكلنا كنا بنقعد معاه فى الكرفان بنشرب معاه القهوة".

وعن علاقته بالفنان الراحل: "كنت باخد رأيه في أي عمل معروض عليا وكنا بنطلع الساحل مع بعض وبفتكره بكل خير".