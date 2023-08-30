بوتين يؤكد لنظيره البيلاروسي ضرورة زيادة التعاون المشترك للتغلب على أي صعوبات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البيلاروسي حرص بلاده على التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على أي صعوبات وضمان مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه، بما في ذلك في إطار الدولة الاتحادية.

وأعرب الرئيس بوتين لنظيره البيلاروسي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - عن تمنياته بالصحة والسعادة والرفاهية والنجاح في منصبه.. قائلًا: "كنتم تعملون على مدى سنوات طويلة بلا أي كلل من أجل مصلحة الشعب البيلاروسي الشقيق، وتنتهجون خطا ثابتا يهدف إلى التنمية الشاملة للعلاقات الودية بين بلدينا. إنني أقدر بصدق التفاهم المتبادل القائم بيننا".

