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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الصور الأولى للشاب كريم المقتول على يد 3 بلطجية في المنيرة

الشاب كريم _ المجني
الشاب كريم _ المجني عليه
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حصلت “البوابة نيوز” على الصور الأولى للشاب كريم ضحية القتل على يد 3 بلطجية في منطقة المنيرة الغربية، بسبب خلافات على أولوية المرور بمنطقة المنيرة الغربية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة “كريم.خ.م” 20 عاما، سائق، مصاب بطعنة نافذة.

 

القتيل 


وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين شاب مشاجرة بسبب أولوية المرور، على أثرها سدد له المتهم طعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

المجني عليه _ الشاب كريم 
جريمة قتل قتل الشاب كريم المنيرة الغربية طعنه نافذة قسم شرطة المنيرة الغربية مكان الحادث نشوب مشاجرة