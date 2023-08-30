الصور الأولى للشاب كريم المقتول على يد 3 بلطجية في المنيرة

حصلت “البوابة نيوز” على الصور الأولى للشاب كريم ضحية القتل على يد 3 بلطجية في منطقة المنيرة الغربية، بسبب خلافات على أولوية المرور بمنطقة المنيرة الغربية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة “كريم.خ.م” 20 عاما، سائق، مصاب بطعنة نافذة.

القتيل



وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين شاب مشاجرة بسبب أولوية المرور، على أثرها سدد له المتهم طعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.