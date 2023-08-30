مصطفى حجاج: أنا بتاع مصر والناس الطيبين

أكد الفنان مصطفى حجاج أن التمثيل مع الغناء خطوة مهمة بالنسبة إليه، ولكنه يحب أن يقدم شيء يحبه الناس منه، متابعًا: "أنا بتاع مصر وبتاع الناس الطيبين".

وتابع خلال حواره على قناة "الحياة"، الثلاثاء، أن لقبه كمطرب شعبي شرف كبير له، مشيدًا بالنقلة النوعية للقنوات المصرية وتغطية الحفلات والمهرجانات الغنائية والفنية، خاصةً نقل قناة "الحياة" لمهرجان القلعة.

واضاف مصطفى حجاج أنه يسعى لتقديم اللون الذي يحبه الناس، ويسعى لتقديم أعمال مختلفة ولها بصمة، متابعًا أن الدراما في الغناء هي حياته وكذلك "الكآبة".

تحدث عن مشاركته في مهرجان القلعة وقال إنه مرتبك بسبب انتظاره ردود الأفعال حول ما قدمه، حيث يرى أن الموضوع ليس سهلًا ويجب أن يصدقه المستمعين فيما يغنيه.

و شهدت الليلة الإفتتاحية للدورة 31 يوم الجمعة الماضية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وتستمر فعاليات مهرجان القلعة على مدار أسبوعين وتتضمن حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.