وزارة النقل السورية: استئناف العمل بمطار حلب في هذا الموعد

أعلنت وزارة النقل السورية اليوم الثلاثاء أنها ستستأنف عمل مطار حلب في منتصف الليل، بعد توقفه عن الخدمة نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي تعرض له.

وأفادت وزارة الخارجية السورية، أمس الاثنين، بأن الهجوم الإسرائيلي على مطار حلب الدولي يأتي في إطار تصاعد التوتر الأمريكي والغربي، واستمرار دعمهم للجماعات الإرهابية وتنظيماتها. وأكدت الوزارة أهمية محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته عن جرائمه.

وأوضحت الوزارة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكه لميثاق الأمم المتحدة وعدم احترامه للقانون الدولي والقانون الإنساني، من خلال استهدافه البنية التحتية والمنشآت المدنية الحيوية. تنفذ قوات الاحتلال هجمات جوية استهدفت مطار حلب الدولي من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مما أدى إلى تعطيل عمل المطار.