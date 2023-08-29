البابا تواضروس : "الرهبنة صفحة الكنيسة المضيئة"

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني عرض فيلم “التلميذ” الذي افتتح الليلة في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية وهو عن قصة حياة القديس تادرس تلميذ القديس الأنبا باخوميوس مؤسس نظام الشركة، أحد أبرز أنظمة الرهبنة القبطية.



وألقى قداسته كلمة عقبة انتهاء الفيلم، وقال خلالها أن الرهبنة هي صفحة الكنيسة المضيئة، وأن أبناء الكنيسة في العصر الحالي يوظفون إمكانيات العصر بكل ما فيها من تقدم تكنولوجي لإحياء حياة آباء الكنيسة من القرن الرابع، وهم بذلك يثبتون أن الكنيسة حية من جيل لجيل، مشيرًا إلى المبدأ الرهبناني "الانحلال من الكل للارتباط بالواحد (الله).



كما أكد أن مصر محمية، حماية خاصة بفضل الصلوات المرفوعة في الأديرة طوال اليوم، لذا فإنه لو كانت كل البلدان في يد الله فمصر في قلب الله .

واختتم بتقديم الشكر لفريق العمل وكل من شارك بجهد في هذا الفليم.

