محلل سياسي: أمريكا ستلقى نفس مصير الاتحاد السوفيتي في الانتخابات المقبلة.. فيديو

أكد إميل أمين، المحلل السياسي، أن أمريكا ستشهد انتخابات حادة، وبايدن فشل في توحيد الشعب الأمريكي، وميشيل أوباما ربما تكون مرشح الحزب الديمقراطي بديلا لبايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال “أمين”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الصين بأموالها الساخنة تهدد نفوذ أمريكا، والصين منحت دولة أفريقية قرض من أجل نفوذها وإزاحة أمريكا.

وأوضح أن الحزب الجمهوري الأمريكي يمتلك شخصيات قوية عكس نظيره الديمقراطي، موضحًا أنه من الصعب على عزل جو بايدن من منصبه.

وتابع: 30% من الشعب الأمريكي لا يفضلون ترامب أو بايدن، كما أن الحزب الجمهوري مؤمن بالحلم الأمريكي، موضحًا أن فيفيك راماسوامي المرشح الهندوسي للرئاسة الأمريكية أكد أن ترامب أعظم رئيس في تاريخ أمريكا.

وأوضح أميل أمين أننا سنشاهد انتخابات رئاسية أمريكية غير مسبوقة في تاريخها، مشيرًا إلى أن يوهان فنسنت جالتونغ عالم الاجتماع تحدث عن نهاية أمريكا وتفككها، كما أن مصيرها سيكون مشابه لمصير الاتحاد السوفيتي.

ولفت، إلى أنه من الصعب إزاحة ترامب جنائيا، ولكن كل ما يواجه من أجل اغتياله معنويا، موضحًا أن وول ستريت جورنال أكدت أن ترامب مرشح الجمهوريين.