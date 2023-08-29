تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه بالإكراه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة شحن بدائرة القسم) بتلقيه إتصالًا هاتفيًا من (موظفين بالشركة) أبلغوه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالى وقدره (850 ألف جنيه) من مخزن تابع للشركة ملكة لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة "تابعة للشركة" فوجئوا بسيارة "لم يتمكنوا من التقاط أرقام لوحاتها "تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالإتفاق مع المتهمين على إرتكاب الواقعة حيث قاموا بإستئجار سيارة وإستقلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بإرتكاب الواقعة.

وبإرشادهم تم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم وإتهموهم بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.