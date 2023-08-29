الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب انفجرت عينه اليسرى في مشاجرة بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب في مشاجرة دايمة بالزيتون، وطالبت بالتقرير الطبي الخاص بالحالة، وطلب التحريات حول الواقعة.

شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة، واقعة ماساوية عندما أصيب شاب بإنفجار في عينه اليسري بسبب قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبيه "شومه "في مشاجرة بالزيتون.

بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من احدي المستشفيات بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بانفجار في عينه اليسري في مشاجرة بينه وبين اخرين بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف اول مصاب بانفجار في عينة اليسري وطرف ثاني شقيقين نتيجة خلافات مالية فيما بينهما وتم السيطرة علي المشاجرة والقبض علي طرفيها وتم نقل المصاب الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.