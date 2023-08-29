حبيبة مرزوق تكشف كواليس العرض الفرعوني ببطولة العالم للجمباز

خطفت لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق الأنظار بقوة في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي باسبانيا، بعد أن قدّمت عرضاً مميزاً بزي وموسيقى مستوحيا من الحضارة الفرعونية.

وكشفت أن مشاركتها في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي تمثيل لقارة أفريقيا، كما أنها لم تكن تتوقع أن العرض سيجذب أنظار العالم.

وعبرت حبيبة مرزوق، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، عن فرحتها الشديدة بسبب ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور عقب نهاية العرض، كما أنها تقلت التحية من رئيس الاتحاد للجمباز.

وقالت ، أنها تمرنت على العرض لأكثر من شهر على يد المدربين المخصصين، معقبة: «قمت باختيار الملابس والأغنية التي ساحتاجها في البطولة، حتى أقدم عرض يليق بالحضارة المصرية».

وأضافت حبيبة مرزوق، أنها بدأت ممارسة الجمباز عندما كانت تبلغ 3 سنوات، وانضمت للمنتخب عندما بلغت 13 عاما، معقبة: «أسعى لتحقيق ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد باريس، كما أنها فازت ببطولات الجمباز الإيقاعي على مستوى أفريقيا».