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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول إيطالي: زيادة مقلقة في تدفقات الهجرة

المهاجرين
المهاجرين
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قال وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الإيطالية ألفريدو مانتوفانو إن زيادة عدد المهاجرين الوافدين بحرًا لسواحل البلاد الجنوبية بنسبة 103% هي حقيقة لا يمكن إنكارها ومثيرة للقلق.

وأضاف مانتوفانو في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن اللجنة الوزارية لأمن الجمهورية قررت الاجتماع بشكل دائم لضمان أقصى قدر من التنسيق بين السلطات والوزارات المعنية، في حوار مع بلدان الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن عند قراءة أعداد المهاجرين تظهر أن ديناميكيات الوافدين نفسها شهدت ذروة في مايو الماضي ثم تراجعت.

المهاجرين الحكومة الإيطالية ديناميكيات