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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص بكفرالشيخ

ضبط شخص
ضبط شخص
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص بكفرالشيخ

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة بنطاق محافظة كفرالشيخ ، يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.


 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف مقر الشبكة والمحل وتم ضبط المذكور، وحوزته (مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطة التقوية - 22 جهاز من الأجهزة والمسلتزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية).

وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بكفرالشيخ بث تليفزيونى لاسلكية بدون