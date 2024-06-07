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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جانتس يهدد باستخدام القوة لحماية بلدات الشمال

جاتنس ونتنياهو
جاتنس ونتنياهو
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن  بيني جانتس عضو مجلس الحرب المصغر، قال إنه سيستخدم القوة على حدودهم الشمالية إذا لم ينجح الحل السياسي في وقف التهديدات التي تتعرض لها بلدات الشمال، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كواليس لقاء بيني جانتس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث التقى به نتنياهو بعد اجتماع مجلس الوزراء في محاولة منه للإبقاء على حكومة الطوارئ والتي باءت بالفشل.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أنه إذا لم يحدث تغيير جذري فمن المتوقع أن يعلن جانتس رحيله مساء السبت.

 

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