تعليم الجيزة يستعد لامتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق يوم الإثنين القادم الموافق 10 يونيو 2024 امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالاستعدادات اللازمة للامتحانات، وبناء على تعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن لجان تعليم الجيزة استعدت لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة.

وأنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات (الأمن والصحة والتموين والكهرباء)، والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2024.

وشدد على منع دخول الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية.

كما أكد على جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا

ويؤدي (87264) طالبا وطالبة الامتحانات بواقع (192) لجنة على مستوى محافظة الجيزة.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحان.

وأشار سلومة بأنه تم توفير عدد 48 استراحة منها 25 استراحة للرجال و 23 استراحة للسيدات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى

وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش، ومنع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولاً بأول.