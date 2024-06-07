أسعار البطاطس تواصل الصعود في الأسواق.. والكيلو يسجل 30 جنيها.. نقيب الفلاحين: ارتفاع “التقاوي” أبرز الأسباب.. وشعبة الخضراوات: انخفاض الأسعار مع بداية موسم الحصاد

عادت أسعار بعض الخضر والفاكهة للارتفاع وجاءت أسعار البطاطس في المقدمة بعدما سجل سعر كيلو البطاطس 30 جنيها في بعد الأسواق، في ارتفاق قياسي وغير مسبوق، حيث كانت ذورة الارتفاع في العام الماضي من 20 إلى 25 جنيها للكيلو، الأمر الذي أثار استغراب عدد كبير من المواطنين.

ارتفاع اسعار البطاطس

وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 9 جنيهات و16 جنيهًا في أسواق الجملة في كل من أكتوبر والعبور، وكذلك في اسواق الجملة في المحافظات، ليباع الكيلو بما يتراوح من 20 إلى 30 جنيها، وقد يرتفع في بعض المناطق في محال الخضر والفاكهة، و"السوبر ماركت".

وبحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزارء، فقد ارتفاع سعر البطاطس لتتراوح ما بين 10 جنيهات و25 جنيهًا، على مدار الأيام الماضية.

اسباب ارتفاع اسعار البطاطس

وبحسب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فإن الأسباب الحقيقية لارتفاع اسعار البطاطس هو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروه الصيفية، والتي تزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتي منتصف فبراير بتقاوي مستورده وتمثل هذه العروه نحو 30% من اجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر.

وقال "أبو صدام" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن هناك العديد من الأسباب التي دفعت المزارعين للعزوف عن زراعة البطاطس هذا العام، ومن بينها ارتفاع أسعار التقاوي، ويرجع ذلك إلى أن جانب كبير من هذه التقاوي "مستورد"، كما واجهنا نقص حاد في هذه التقاوي، حيت تراوحت أسعار تقاوي البطاطس المستوردة من 100 ألف جنيه إلى 110 ألف جنيه، ويحتاج الفدان الواحد من زراعة البطاطس لنحو 750 كيلو من درنات البطاطس، لينتج نحو 10 اطنان في المتوسط من البطاطس".

وتابع: "ويرجع ارتفاع أسعار التقاوي المستوردة إلى نقص التقاوي المستورده هذا الموسم والذي وصل الي 110 الف طن من أصل 140 الف طن يحتاجها المزراعين لزراعة العروه الصيفيه مما اجبر بعض المزراعين للزراعه بتقاوي محليه اقل انتاجا وارخص سعرًا".

وأكمل نقيب الفلاحين: "خوف الفلاحين من ارتفاع أسعار التقاوي، حيث تمثل التقاوي نحو60% من تكلفة زراعة البطاطس، وتبلغ مساحات زراعة البطاطس في مصر نحو 600 الف فدان تزرع في ثلاث عروات أساسية هم العروة الصيفية والشتوية والنيلية، وننتج ما يقارب 7.5 مليون طن بطاطس سنويًا".

ولفت "أبو صدام" إلى أن هناك أسباب أخرى تدفع الأسعار للارتفاع، من أبرزها تعدد الحلقات الوسيطة، ولنخفاض الانتاج، واتجاه قطاع كبير من التجار لاستخدام محصول البطاطس لإنتاج تقاوي للعروتين الشتوية والخريفية، الأمر الذي يحقق أرباحًا كبيرة

وعلى صعيد متصل، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب الحقيقية لارتفاع أسعار البطاطس هو نقص المعروض من محصول العروة الصيفية، الأمر الذي أحدث فجوة بين المعروض من البطاطس وطلبات الشراء.

وأضاف "النجيب" في تصريحات تليفزيونية، أن متوسط أسعار البطاطس في أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات يتراوح ما بين 9 جنيهات و16 جنيهًا، مشيرا إلى أن الفجوة بين المعروض والمطلوب جاءت نتيجة وجود

إنتهاء إنتاجية البطاطس والاعتماد على المخزون في الثلاجات فترة فاصلة بين نهاية موسم البطاطس وبداية الموسم الجديد، حيث انتهى إنتاجية موسم البطاطس السابق، ويتم الاعتماد حاليًا على ضخ مخزون البطاطس في الثلاجات، وطمأن المواطنين ببدء موسم حصاد البطاطس في بعض المحافظات مثل القليوبية، الأمر الذي ينذر بعودة أسعار البطاطس لمستوياتها الطبيعية".