ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث الأونروا: 192 من موظفينا في غزة قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي

عدنان أبو حسنة المتحدث
عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا في غزة، إن أكثر من 179 منشأة للوكالة دمرت بشكل كامل، بالإضافة إلى تعرض المدارس التابعة للأونروا إلى 370 هجمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 192 من الموظفين قد قتل بسبب القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى قتل أكثر من 4000 نازح.

وأشار إلى أن المدرسة التي شهدت مجزرة بمخيم النصيرات، كانت تضم أكثر من 6000 نازح، مؤكدًا أنه يتم إبلاغ سلطة الاحتلال الإسرائيلي مرتين يوميًا بإحدثيات المدرسة وعدد النازحين الموجودين، حتى لا يتم قصفها، وبعد ذلك يقولون بـ"الخطأ".

وطالب المتحدث باسم وكالة الأونروا في غزة، بضرورة التحقيق العاجل والعادل في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة داخل قطاع غزة.

 

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الأونروا في غزة القصف الاسرائيلي سلطة الاحتلال مخيم النصيرات متحدث الأونروا وكالة الأونروا