بالفيديو.. مى عمر من تدريبات فيلم الغربان: "لا تخافوا ولكن احذروا"

شاركت الفنانة مى عمر جمهورها جزءا من تدريباتها القتالية، والتى تقوم بها للاستعداد لشخصيتها فى فيلمها الجديد "الغربان"، مع الفنان عمرو سعد.

ونشرت الفنانة مى عمر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لها من التدريبات القتالية وعلقت عليها "تدريبات فيلم الغربان، لا تخافوا ولكن إحذروا".

تدور أحداث الفيلم حول فترة الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية، وتتصاعد الأحداث بشكل من التشويق والإثارة والاكشن.

الفيلم بطولة عمرو سعد، مى عمر، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، عبدالعزيز مخيون، تأليف وإخراج ياسين حسن.

يشار أن الفنانة مى عمر شاركت فى السباق الرمضانى الأخير بمسلسل "نعمة الافوكاتو"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه خلال الموسم الدرامي.

المسلسل بطولة مى عمر، كمال أبو رية، أحمد زاهر، اروى جوده، لبنى ونس، سلوى عثمان، سامي مغاوري، عماد زيادة، طارق النهرى، ولاء الشريف، والإخراج محمد سامى.

https://www.instagram.com/reel/C76iAGHojKS/?igsh=MWlzNXdrZTZmbzJjZw==