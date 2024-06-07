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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تنفي إنشاء مزرعة مخصصة لـ "البن" في مصر

أحمد ابراهيم المستشار
أحمد ابراهيم المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة
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نفى أحمد إبراهيم المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ما نشر في بعض المواقع حول إنشاء مزرعة مخصصة لزراعة البن في مصر.

واوضح ابراهيم في تصريح صحفي اليوم، أن كل ما في الامر ان وزير الزراعة خلال اجتماعه بالباحثين في مركز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية كان قد وجه قيادات الوزارة والباحثين بدراسة مدى امكانية اعادة النظر في تجارب زراعة بعض المحاصيل الاستوائية والتي لم نزرعها في مصر من قبل بسبب الظروف المناخية المصرية وكان كلام  الوزير واضح عن كل المحاصيل بشكل عام دون تحديد محصول بعينه باعادة التجارب في ضوء التغيرات المناخية الجديدة ولم يذكر اطلاقاً كلمة البن في كلامه.

 وأكد المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة ، أنه لم يصدر حتى الان اي تقرير رسمي بنتائج تحليل تجارب زراعة البن في مصر، مطالبا الاعلام بتحرى الدقة فيما ينشر حتى لا تحدث بلبلة ونبني آمال كبيرة على امور لم تحسم بعد.

انشاء مزرعة مخصصة لزراعة البن في مصر المحاصيل الاستوائية التغيرات المناخية