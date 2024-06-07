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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدماتها لـ 4 آلاف من الحجاج المصريين

جانب من البعثة
جانب من البعثة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ4 آلاف و294 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الخميس، بينهم 3 آلاف و217 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1077 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 246 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، منهم 223 حالة في مستشفيات مكة المكرمة، و23 حالة في مستشفيات المدينة، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ3 من الحجاج المصريين.

ومن جهته، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «رشيد» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان البعثة الطبية المصرية للحج الدكتور عمرو رشيد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الكشف والعلاج رئيس هيئة الإسعاف المصرية زارة الصحة والسكان قال الدكتور حسام عبدالغفار