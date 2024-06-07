وزير الاتصالات يجتمع مع نظيره للداخلية والسلامة بكوريا الجنوبية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً في العاصمة الكورية سيول مع لي سانج مين وزير الداخلية والسلامة بجمهورية كوريا، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الحكومة الرقمية، في إطار المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية كوريا.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى جهود مصر في تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية وأهميتها في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية.

وركز اللقاء على أنشطة وزارة الداخلية والسلامة التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة والسلامة العامة، وتحسين الكفاءة الرقمية في القطاع الحكومي.

يأتي هذا الاجتماع على هامش المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي ينظمه وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية لمجتمع المعلومات تحت عنوان "تعزيز التضامن بين كوريا وأفريقيا من خلال الابتكار الرقمي".

وفي إطار الزيارة، التقى الدكتور عمرو طلعت أيضًا مع مجموعة من الشباب المصريين الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في التخصصات التكنولوجية بجمهورية كوريا، حيث تم بحث فرص التعاون والتبادل العلمي بين البلدين.

وعقد الوزير اجتماعًا مع عدد من الشركات والمؤسسات الكورية لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والأمن السيبراني، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في قطاع التكنولوجيا وتطوير الاقتصاد الرقمي.

وفي ختام الزيارة، ألتقى الوزير مع جونكاب كيم، الرئيس التنفيذي لشبكة الابتكار الرقمي العالمية (GDIN)، حيث تمت مناقشة فرص التعاون في دعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية، بالإضافة إلى استعراض أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية وإمكانياتها في تعزيز الابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا.

وتعكس هذه الزيارة التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطنين.