أبو شقة: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول على يد الإخوان

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت ومازالت الثورة الحقيقية التي برهنت على إدارة و وعي الشعب المصري، الذى رفض كافة المخططات التي كانت تهدف إليها جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أطماعها وحلم الوصول إلى السلطة التي كانت تسعى إليه من عقود، لكن أهداف الجماعة الإرهابية باءت جميعها بالفشل وتحطمت على يد الثوار الذين أدركوا منذ اللحظة الأولى أن هذا التنظيم لم يضع مصلحة الوطن في اعتباره بينما جاء لتحقيق أجندة محددة تخدم هذا الكيان الإرهابي.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر المسروقة من جديد، وحفظت هذا الوطن من الفرقة والفوضى، التي كان يخطط لها هذا التنظيم بعدما فشل في السيطرة والهمينة على البلاد.

وتابع أبو شقة: "أدرك المواطن البسيط منذ تولي هذه الجماعة السلطة مخاطر المنهج الذى اتبعه الإخوان في إدارة البلاد، والذى كان يهدف ألى تغيير الهوية، فقد كانت مصر في طريقها الى المجهول ولم يعد تنظيم المشهد ووحدة الصف إلا وعي المصريين" .