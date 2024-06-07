وزير التعليم العالي الفلسطيني: إسرائيل تستهدف القضاء على هويتنا

قال أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إن “هذه الحرب الإسرائيلية التي نعيشها اليوم، موجهة للعلماء والمدرسين والطلبة والمدارس والجامعات، ففي الدرجة الأولى تريد قتل الأمل والعبث بالمستقبل الفلسطيني والهوية الفلسطينية”.

وأضاف "برهم"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، على فضائية "القاهرة الإخبارية": نحن صامدون على هذه الأرض لأننا على يقين بأن بالعلم تتحرر الشعوب وتحصل على حريتها.

وأوضح برهم، أن “هناك 309 مدرسة بقطاع غزة منها 120 تدرس بشكل مكثف صباحي ومسائي، بالإضافة إلى أكثر من 280 مدرسة في قطاع غزة، خرجت عن الخدمة، وما تبقى منها أصبح مراكز للإيواء، ونعمل على إعادة تشغيل المدارس والجامعات التي تضررت من الحرب الإسرائيلية في غزة”.