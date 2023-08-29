اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب تحذر من تهديدات بيئية جراء استهداف الموانئ الأوكرانية

أدانت اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، استمرار الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، لا سيما ريني وإسماعيل، محذرة من وجود تهديد كبير للنظام البيئي لنهر الدانوب.

وأعربت اللجنة ي بيان اليوم الثلاثاء عن قلقها المتزايد بشأن الآثار البيئية المحتملة، إلى جانب الخسائر البشرية الكبيرة بالفعل الناجمة عن الهجمات على أوكرانيا.

ويعتبر ريني وإسماعيل، ميناءين أساسيين للملاحة والنقل، ولا يخدمان المجتمعات الإقليمية فحسب، بل يلعبان أيضًا دورًا في التجارة الدولية.

يشار الى أن اللجنة الدولية معنية بالحفاظ على نظافة حوض نهر الدانوب وسلامته وتضم ١٤ دولة والاتحاد الأوروبي.