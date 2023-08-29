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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

ارتفاع مساهمات "المركزي" في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة لـ45.644 مليار جنيه

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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كشفت القوائم المالية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية لتسجل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.711 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

أضافت القوائم أن مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة ارتفعت إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

ارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري لتسجل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما سجلت أرصدة الذهب بالبنك المركزي  238.604 مليار جنيه، مقابل 137.107 مليار جنيه.

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