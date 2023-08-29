ارتفاع مساهمات "المركزي" في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة لـ45.644 مليار جنيه

كشفت القوائم المالية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية لتسجل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.711 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

أضافت القوائم أن مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة ارتفعت إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

ارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري لتسجل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما سجلت أرصدة الذهب بالبنك المركزي 238.604 مليار جنيه، مقابل 137.107 مليار جنيه.