انتهاء ماراثون الدور الثاني للثانوية العامة.. و"شاومينج" لا يتوقف عن نشر صور الامتحانات حتى اليوم الأخير

الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 02:40 م

اختتم طلاب الثانوية العامة، ومدارس "المتفوقين"، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.



وأدى طلاب الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثاني في مادة "الأحياء" بإجمالي 5698 طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)" بعدد 7573 طالب/ وطالبة.

بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة "الفلسفة والمنطق" بعدد 3331 طالب/ وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)" بعدد (3) طالب/ وطالبة بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية " بعدد (1) طالب/ وطالبة.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، والمعروفة باسم “شاومينج”، نماذج لأسئلة وإجابات امتحانات “الفلسفة، والاستاتيكا، والأحياء”.

فيما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد حالتى غش إلكترونى، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الإلكترونى خلال امتحان مادة "الأحياء"، كما تم ضبط طالب بمحافظة (المنوفية) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

في السياق نفسه، شهدت جميع مواد الامتحانات منذ انطلاقها السبت الماضي، وحتى انتهاء الماراثون، تداول لصور الامتحانات عبر جروبات الغش، وذلك عقب بدء اللجان بأقل من ساعة.

يشار إلى أنه يؤدى غدا الأربعاء، طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "الفلسفة والمنطق " بامتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2023.