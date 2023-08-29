"المؤتمر" يكلف النائب أحمد مقلد برئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بـ"النواب"

أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف النائب أحمد مقلد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلفًا للنائب محمد طلبه.

ووجه حزب المؤتمر الشكر للنائب محمد طلبه علي جهوده خلال الدورتين السابقتين، والتي عمل خلالها رئيس للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تحت قبة البرلمان.

ومن جانبه، قال النائب أحمد مقلد، إن قرار توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب كبير مثل حزب المؤتمر والذي يشرف بالانتماء إليه هو تكليف وأمانه كبيرة ندعو الله أن يوفقه على حملها وتأديتها بما فيه الخير لصالح الوطن.