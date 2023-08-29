بينهم ذوو همم.. وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة عمل لشباب القاهرة

افتتح وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 10 آلاف و5 فرص عمل، منها لذوى الهمم، في عدد من التخصصات، والملتقي انعقد بأحد الفنادق بمصر الجديدة بالقاهرة، بمشاركة ما يقرب من 80 شركة خاصة واستثمارية بالمحافظة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في إطار جهود"الوزارة" و"مديرياتها" بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، ولذوى الهمم تُساهم في خفض نسبة معدلات البطالة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن نسبة البطالة انخفضت من 13% عام 2014 إلى 7.1% في 2023، عن طريق المشروعات العملاقة التي افتتحتها الدولة، وكذلك ملتقيات التوظيف التي تنظمها وزارة العمل مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، وأيضا فرص العمل التي توفرها "الوزارة" لعمالة مصرية بالخارج.

وأكد وزير العمل، خلال جولته التفقدية للشركات المُشاركة في الملتقى على أهمية ودور القطاع الخاص في المشاركة في عمليات التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحد الأدنى للأجور الذى أعلن عنه المجلس القومى للأجور في كافة العقود المُقدمة للشباب، كما دعا الشباب إلى التقديم على تلك الفرص عن طريق اللينك المخصص لذلك وهو :https://forms.gle/ZoHCRtLse9sQvjhHA ، كما وجه مدير عمل القاهرة بالمتابعة لحين استلام تلك "الفرص".

وخلال الافتتاح، سلم الوزير عقود عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة منهم:ايه ابراهيم صلاح، وأشرف هشام إبراهيم، واسلام فضل عبدالرحيم، وهالة محمد متولى، وقسمه جمال ابراهيم، وبسمله طارق جلال، وذلك في إطار جهود الوزارة والمديريات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال التشغيل والتدريب.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، أن الشركات التى وفرت الفرص في هذا الملتقى، متخصصة في مجالات: السياحة، والخدمات البيئية، والأمن، والدعاية الإعلان، والخدمات المالية والتجارية، وغيرها والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار، وصيانة، ومكانيكا، وكهرباء، وكذلك محاسبين، وإستشارين، وأخصائيين سلامة، وجودة، وتمويل، وحصر هندسى، ومشتريات، وتمريض، وأيضا خدمة عملاء، وكول سنتر، واداريين، ومدرسين جميع التخصصات، وفنين صيانة، ومشرفين، وأمناء مخازن، ومديرين، وسكرتارية، ومدخل بيانات، وإستقبال، وإستعلامات، وكاشير، ومندوبين تحصيل، ومبيعات، وسائقين، وعمال عاديين، وعضو فريق، وجزارين، ومضيف، وويتر، وهوست، ومساعدين، وباريستا، وتيلى سيلز، وحفارين، وشيف وطباخ، و بائعين.

وحضر فعاليات الملتقى: النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفاطمة متولي مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة القاهرة.. ومن وزارة العمل: أحمد اسماعيل مدير عام شئون المديريات، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة.

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