الأردن يؤكد ضرورة وضع آلية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، ضرورة وضع آلية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية سريعا، حيث لدينا 175 مليون مشترك في وسائل التواصل الاجتماعي.



وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات أعمال الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي الأردنية، لمدة يومين، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وممثل المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة نهى النحاس.

وقال الشبول، إن اجتماع اليوم هو تكليف من وزراء الإعلام العرب؛ لوضع آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وتأسيس أطر العلاقات مع هذه الشركات في المستقبل في إطار التعامل مع هذه الشركات.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي عقب الإجماع العربي بشأن ضرورة التعامل مع هذه الشركات، وفقا للمبادرة التي قدمها الأردن لوزراء الإعلام العرب من خلال المجلس الجامعة العربية.

وأشار إلى أن العالم العربي تأخر 6 سنوات للتعامل مع هذه الشركات عقب التعامل الأوروبي معها، في إطار الاستفادة من هذه الشركات وتنظيم التعامل معها.