دبلوماسى سابق: مصر لا تألو جهدا فى مساعدة الشعب السودانى

علق السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، على الأزمة فى السودان وزيارة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لقاعدة فلامنجو البحرية، قائلا: "مصر لديها ثقة فى قيادة الفريق البرهان للسودان فى الوقت الحالى وتؤيد مساعيه لإنهاء الإزدواجية فى العمليات المستباحة فى السودان".

واضاف حجاج خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن البرهان يعبر عن رأى الشعب السودانى، وهناك من دول الجوار وخاصة مصر تؤيده فى مساعيه لإعطاء الوحدة للشعب السودانى، كما أن الدولة المصرية ساعدت الشعب السودانى بالترحيب بهم وقدمت مساعدات إنسانية لهم.

وأكد حجاج، أن مصر لا تألو جهدا فى مساعدة الشعب السودانى الذى يمر بفترة عصيبة ندرت فيه المواد الغذائية وغيره من المواد الأساسية، كما أنه تربطنا بالسودان علاقات تاريخية ووثيقة وحود مشتركة طويلة ولدينا معها تجارة متبادلة كثيرة منها الربط الكهربائى ونأمل أن تستقر الأوضاع هناك.