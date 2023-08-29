المؤبد لعاطل قتل شابا لخلافات بينهما في السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهم بالسجن المؤبد قتل شابا طعنا بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة السلام.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا، مفاده وجود جثة بالقرب من مدرسة بأحد الشوارع بمنطقة السلام وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعثرت على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة وطعنات متفرقة وبعمل التحريات اللازمة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه “س.ا” عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه لخلافات سابقه بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.