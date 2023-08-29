بحوث الصحراء: مشروع مستقبل مصر يستهدف سد الفجوة الغذائية

قال الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن أهم أهداف مشروع مستقبل مصر هو سد الفجوة الغذائية، موضحًا أن المشروع بدأ بمساحة 150 ألف فدان ووصلت الآن إلى 2.2 مليون فدان يجري العمل عليها في أرض الواقع.

وأضاف نائب رئيس مركز بحوث الصحراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن إضافة هذه المساحة لخريطة مصر الزراعية لم تكن سهلة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة شهدت زراعة محاصيل تساهم بشكل مباشر في سد الفجوة الغذائية.

وأوضح نائب رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم اتباع 5 محاور رئيسية في مشروع مستقبل مصر؛ هى كالتالي توسيع الرقعة الزراعية وتحديد نوعيات الغذاء وفرض ثقافات غذائية جديدة، بجانب وضع محاصيل جديدة على خريطة الزراعة المصرية للتأقلم مع التغيرات المناخية.