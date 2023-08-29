مطالب بإقالة سفير الجابون لدى المغرب عقب اشتباكات عنيفة في الرباط

وقع نحو 5000 جابوني على عريضة تطالب بإقالة سفير البلاد لدى المغرب، على خلفية مواجهات عنيفة داخل السفارة بين محتجين والقوات العمومية المغربية بسبب الانتخابات، بحسب ما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.

وأوضحت السفارة الجابونية لدى المغرب، في بيان لها إنه "في أعقاب الأحداث المؤسفة التي وقعت في سفارة الجابون في المغرب، واعتبارا لنهب مباني سفارتنا، وتحطم كل النوافذ وتدمير معدات الحواسيب، على يد حوالي 300 طالب جابوني في المغرب، لا يمكننا إيواء المستخدمين في سفارتنا حتى إشعار آخر".

وأفادت بأنه "بعد رفض السفارة طلبهم واقتحامهم المبنى من أجل الوقوف على عملية الفرز، التي يصفونها بالمتلاعب بها، تصاعد التوتر بين مئات المحتجين والشرطة المغربية، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات أدت إلى عمليات تخريب".

ووفقا للعريضة فإن "الموقعين يحملون سفير بلادهم بالرباط مسئولية عمليات التخريب التي حصلت، وكذا نتائج التوتر الحاصل مع الشرطة، وهذا بسبب رفض السماح للمواطنين بالاطلاع على عمليات الفرز".