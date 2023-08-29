سيمون في مهرجان القلعة لأول مرة.. وهشام عباس يفتح سجل الذكريات بالمحكى

استمتعت حشود جماهيرية ضخمة من ضيوف مسرح المحكى بمجموعة من ذهبيات التسعينيات تجملت بها فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، والتي تستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل.

وبنخبة من أعماله المتنوعة التى ميزت الساحة الفنية فى نهايات القرن الماضى فتح الفنان هشام عباس سجل الذكريات وتغنى بـ متبطليش، والسهر والانبساط، وأنا وأنا، وقول عليا مجنون، وشوفى، وعيني، وميدلي ليالى الشوق، وفين وفين، وسامع قلبي، وزمان وأنا صغير، وجوه عيونى، ويا حالولو، وكام مرة، وطول ما أنت بخير، وميدلى ساعة لقلبك، وزي الأول، وأحلى ما فيكي، ويا ليلة، ونارى نارين، وفينه.

سبقته الفنانة سيمون التى تشارك فى الفعاليات لأول مرة وأستعادت مشاعر الطفولة والشباب لجيل ما قبل عام 2000 والتمعت بباقة من أعمالها الخاصة كان منها: تانى تانى، وقاعدين ساكتين كدة ليه، ومبسوطة، والروح الفرفوشة، وفيه حاجة كدة، وآه لو تعرف، وطنش تعش، والدنيا تروق، وتاكسى، وخاف منى، وبتكلم جد، ومبقاش عندى خلق، واسهر بقى لوحدك، ومش نظرة وابتسامة، وحلوة يا مصر، وميرسى وغيرها.

كما استضافت المغنى والموسيقار عاصم فوزى الذى وجه لها التحية لهذه الدعوة.