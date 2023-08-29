الأمن يكشف تفاصيل ضبط مسجل جنائي مخدرات في الفيوم

رصدت الأجهزة الأمنية لتداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعت خلاله صاحبة الحساب بقيام رجال الشرطة من قوة قسم شرطة أول الفيوم بضبطها ونجلها والتعدى عليها وتحرير محضر لنجلها دون وجه حق.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (9) الجارى تم ضبط (نجل الشاكية - مسجل شقى خطر وقد سبق إتهامه فى عدد 20 قضية "سرقة – مخدرات - سلاح نارى - ضرب") بناءً على إذن من النيابة العامة عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزته (عدد 48 لفافة بداخلهم مادة الهيروين المخدر - مبلغ مالى - سلاح) ولدى إضطلاع القوة الأمنية بإصطحابه لمسكنه لإستكمال إجراءات التفتيش قامت المذكورة (مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 5 قضايا "شيك – إيصال أمانة").. بالتعدى على القوات بالسب فى محاولة منها لتهريب نجلها وتم السيطرة على الموقف وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.